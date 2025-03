Sorpresa Kean lo prende la big italiana

Leggi su Sportface.it

Moisepotrebbe lasciare subito la Fiorentina: una big di Serie A sta valutando dirlo per la prossima stagione.Quindici gol in Serie A, quattro in Conference League (compresa la fase di qualificazione) e uno in Coppa Italia per un totale di venti reti stagionali. E siamo ancora al mese di marzo. Se glielo avessero detto a inizio anno, nemmeno Moiseprobabilmente avrebbe creduto a un simile rendimento.Perché dopo un’annata così complicata, condita da zero gol, come è stata quella alla Juventus la passata stagione, in pochi avrebbero scommesso su di lui. Invece, la Fiorentina lo ha accolto, lo ha coccolato, protetto e gli ha consegnato in mano le chiavi dell’attacco. E Moiseha ricambiato questa fiducia, segnando gol su gol che gli sono valsi anche la presenza fissa nella Nazionale di Luciano Spalletti.