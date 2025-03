Amica.it - Sono tornate le acconciature anni Settanta (ma sono mai state out?)

Gli70tornati di moda e non solo il passerella. Su BeautyTok, l’hashtag #farrahfawcetthairtutorial è diventato virale con70 che riportano in auge volumi morbidi, onde naturali e dettagli iconici. Il match perfetto per i maxi abiti svolazzanti, leggeri ed impalpabili, o per gli ormai irrinunciabili jeans a zampa e per tutti i look boho chic che mixano abiti bianchi e giacche in suede.O per il foulard in seta usato come fascia per capelli, dettaglio ormai irrinunciabile per la primavera che ormai è alle porte. Dai capelli sciolti e vaporosi alle trecce boho, lo stile Seventies continua a influenzare la moda capelli. Questo mitico decennio ha lasciato un segno indelebile con look liberi e spontanei, spesso ispirati alla cultura hippie e al glam rock.