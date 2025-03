Ilfattoquotidiano.it - “Sono innocente e tranquillo. Torno al lavoro, è il momento di farsi vedere”: le parole di Andrea Sempio a “Chi l’ha visto?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Io. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene”., 37 anni, torna a difendersi pubblicamente, questa volta ai microfoni di “Chi?“, nell’ultima puntata della trasmissione di Rai 3 andata in onda il 19 marzo. È lui il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco. Un caso che, a distanza di 17 anni, torna sotto i riflettori, tra punti oscuri e incongruenze.Il 37enne è stato avvicinato dal giornalista Vittorio Romano nel parcheggio del centro commerciale dove lavora e ha ribadito la sua innocenza: “Dal punto di vista legale, dal punto di vista mediatico la cosa mi sta pesando un pochino di più”, ammette, travolto da un’ondata di attenzione mediatica dopo la notizia della nuova indagine.