Tvzap.it - Sonnolenza durante il giorno: “Potrebbe essere un sintomo precoce”, ecco di cosa. Lo studio

Leggi su Tvzap.it

Dormire bene è essenziale per la salute e per il consolidamento della memoria, ma sentirsi costantemente stanchiil, nonostante un sonno regolare,un segnale d’allarme. Un recentecondotto dai ricercatori dell’Università della California ha evidenziato che le donne anziane che soffrono di eccessivadiurna hanno un rischio doppio di sviluppare la demenza.Leggi anche: L’incredibile trasformazione degli astronauti bloccati nello spazio per 9 mesi: il prima e il dopo (FOTO)Leggi anche: Scontro tra Meloni e una giornalista in mezzo alla strada: la premier su tutte le furie (VIDEO)Lo: come il sonno influisce sulla salute cognitivaUna ricerca, pubblicata sul Daily Mail, guidata dal dottor Yue Leng, epidemiologo specializzato nellodella relazione tra sonno e neurodegenerazione negli anziani, analizza come il siano legatediurna e demenza nelle donne anziane.