Oasport.it - Sonego-Navone oggi in tv, ATP Miami 2025: orario, programma, tv, streaming

Il cammino di Lorenzonel main draw deiOpendi tennis inizierà, giovedì 20 marzo: l’azzurro sarà opposto all’argentino Mariano, nel match che metterà in palio la sfida contro lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 3, al secondo turno.Ilsul Butch Buchholz si aprirà alle ore 16.00 italiane e nel quarto incontro toccherà a Lorenzoed all’argentino Mariano: nell’unico precedente tra i due, giocato a Wimbledon lo scorso anno, si impose l’azzurro in tre set.La sfida tra Lorenzoe l’argentino Mariano, del torneo ATP Masters 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.