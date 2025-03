Thesocialpost.it - Sondaggi politici, pochi scossoni nella Supermedia: cresce Forza Italia, cala il M5S

Settimana stabile sul fronte delle intenzioni di voto, secondo l’ultimaAgi-YouTrend. Le principali liste elettorali mostrano variazioni contenute, ma non mancano alcuni spunti degni di nota. Tra i movimenti più significativi, si registra un segnale positivo per, che con un +0,4% tocca uno dei risultati migliori degli ultimi due mesi. In controtendenza, invece, il Movimento 5 Stelle (M5s) che scende sotto la soglia del 12%, perdendo lo slancio avuto a inizio marzo.Nel complesso, la coalizione di centrodestra continua a rafre la propria posizione, guadagnando terreno rispetto alle opposizioni, che appaiono invece statiche o in lieve flessione. Ad oggi, i partiti della maggioranza valgono complessivamente il 48,7%, superando il 48,1% ottenuto sommando tutte le forze di opposizione.