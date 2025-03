Inter-news.it - Sommer-Martinez, l’Inter definisce la gerarchia 2025-2026 – CdS

Leggi su Inter-news.it

, rispettivamente primo e secondo portiere del, stanno conducendo una buona convivenza. Il club ha già definito anche quella della prossima stagione.– In porta, come in diversi altri reparti,può dormire sonni tranquilli. Yanne Josepstanno conducendo un’ottima prima convivenza in nerazzurro. Lo svizzero è il titolare del ruolo, lo spagnolo – dieci anni più giovane – il suo secondo. E sarà così anche nella prossima stagione, quella, che poi porterà alla scadenza del contratto da parte dell’ex estremo difensore della Nazionale elvetica (30 giugno). Se continuare o meno, dopo quella data, se ne riparlerà più in là, il prossimo anno. Ma una cosa è già certa e assicurata: anche nella stagione successiva,, il quale sta dando ottime garanzie anche in questa annata, continuerà ad essere il guardiano principale della porta del; mentre Pepoil suo vice.