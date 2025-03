Linkiesta.it - Solo un sistema federale può aiutare l’Europa a creare un apparato di difesa

Gli ottocento miliardi di investimento per laprevisti dal piano ReArmEu della Commissione avranno davvero l’effetto di promuovere sia la forza militare europea sia la crescita della produttività economica nel settore civile, attraverso l’innovazione tecnologica che l’industria militare è in grado di stimolare e sviluppare? No, se il riarmo sarà frazionato fra i ventisette Stati nazionali che finora hanno speso tanto per ottenere poco in termini di capacità di resistenza a un nemico potenziale. La dimensione dell’industria europea e delle aziende del settore tecnologico è la causa per cuiè stata sempre considerata un nano militare, come ripetuto dal ministro dellaGuido Crosetto in un’intervista di qualche mese fa: «L’Unione europea non èun gigante economico e un nano politico, è un nano anche militare, nellacollettiva e non è pervenuta sulle grandi strategie, anzi le ha sbagliate quasi tutte per seguire una folle impostazione ideologica.