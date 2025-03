Ilnapolista.it - Solo più soldi, ecco cosa vuole davvero il sindacato separatista di Djokovic (New York Times)

La causa antitrust contro il “cartello” del tennis lanciata dalla Professional Tennis Players Association (PTPA), ildi, è mediaticamente dirompente. Ma nel succo tradisce molte ingenuità, scrive il New. Che voglionoquesti? si chiede il giornale. La risposta è abbastanza scontata: più.“Una delle preoccupazioni principali della causa è il denaro – scrive il Nyt – in particolare la quota di entrate che i giocatori ottengono dai tornei in cui giocano. Il montepremi dei quattro Grandi Slam si aggira intorno al 15-20 percento delle loro entrate , con cifre simili negli eventi ATP e WTA 1.000, 500 e 250 (gli altri tornei del circuito di tennis). In altri sport importanti, tra cui NBA, NFL, MLB e persino un altro sport individuale come il golf, quella quota arriva fino al 50 percento“.