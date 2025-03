News.robadadonne.it - Sofia Viscardi dà il benvenuto alla figlia che ha un nome davvero speciale

La scrittrice e youtuberè appena diventata mamma assieme al compagno, e ad annunciarlo è proprio la coppia, attraverso un post pubblicato su Instagram.Molto particolare la scelta deldatobambina; l’autrice di Succede ha infatti deciso di chiamarla Lila,che alle più appassionate lettrici de L’amica geniale non sarà nuovo.Lila è infatti una delle due protagoniste del romanzo best seller di Elena Ferrante. “Benvenuta al mondo Lila, amore nostro” recita la caption che accompagna le immagini, in cui la neonata è teneramente stretta tra le braccia della mamma. Moltissimi i commenti di congratulazioni arrivati da amici e colleghi vip, tra cui Alessandro Cattelan, Levante, Ariete, Chiara Galiazzo, Vittoria Puccini – che diè cugina -, Bianca Balti. Vi raccomandiamo.