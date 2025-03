Oasport.it - Snowboardcross, tre azzurri superano le qualificazioni a Montafon. Moioli punta al podio

Bilancio agrodolce sul fronte italiano al termine delledi, sede della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di. Tra settore femminile e maschile, sono tre nel complesso gli atletiche hanno superato il taglio staccando il pass per le fasi finali della gara individuale in programma domani.Sulla pista austriaca Michelasi è confermata il punto di riferimento del movimento tricolore, superando la qualificazione già nella prima run con il quinto tempo a 92 centesimi dalla miglior prestazione assoluta realizzata dalla sorprendente canadese Audrey McManiman. Avanza al tabellone principale anche la classe 2003 Sofia Groblechner (13ma) mentre resta esclusa dalla top16 la giovanissima Lisa Francesia Boirai in 24ma piazza.Tra gli uomini Lorenzo Sommariva è stato l’unico italiano a superare il taglio dopo la prima run al 19° posto assoluto, con un distacco di 1.