Snowboard Roland Fischnaller | Questo oro è dedicato alla mia famiglia!

non smette mai di stupire e a 44 anni suonati c’è da festeggiare un titolo mondiale nelloalpino. Nel gigante parallelo della rassegna iridata di St. Moritz (Svizzera), l’azzurro ha messo in mostra le proprie qualità e la sua esperienza per tornare ad assaporare il dolce gusto del podio più alto, risalente a dieci anni fa nel PSL a Lachtal (Austria).Sulla pista Corviglia, il marchio del capitano della Nazionale italiana è stato impresso, portando a sette i podi nel proprio percorso a livello mondiale e diventando il migliore di tutti all’età di 44 anni e 182 giorni, il più anziano di sempre nelle discipline invernali. A completare la top-3 in questa circostanza sono stati il tedesco Stefan Baumeister e il coreano Lee Sangho.“Mi sentivo davvero in forma in questi ultimi giorni, devo ringraziare gli organizzatori per aver messo a nostra disposizione una pista così ben preparata.