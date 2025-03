Oasport.it - Snowboard oggi in tv, Mondiali 2025: orari PGS, programma, streaming, italiani in gara

discatteranno, giovedì 20 marzo, in Engadina, in Svizzera: si inizia con le gare iridate di alpino e park & pipe: spazio, nella giornata odierna, alle qualificazioni di PGS e slopestyle, maschile e femminile, ed alle finali del PGS, sia per gli uomini che per le donne.Nelle qualificazioni del PGS saranno impegnati, tra le donne, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava, e, tra gli uomini, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini, mentre nelle qualificazioni dello slopestyle saranno al via, nel settore femminile, Marilù Poluzzi, e, in quello maschile, Ian Matteoli, Emiliano Lauzi, Leo Framarin e Loris Framarin. Le gare odierne dei Mondiali di snowboard saranno trasmesse in diretta tv, per quanto riguarda le finali, su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata, per quanto concerne le qualificazioni, a discovery+, e, per quanto riguarda le finali, a Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell'evento.