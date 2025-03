Oasport.it - Snowboard oggi in tv, Mondiali 2025: orari PGS, programma 20 marzo, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

discatteranno, giovedì 20, in Engadina, in Svizzera: si inizia con le gare iridate di alpino e park & pipe: spazio, nella giornata odierna, alle qualificazioni di PGS e slopestyle, maschile e femminile, ed alle finali del PGS, sia per gli uomini che per le donne.LA DIRETTA LIVE DEL PGS DEIDIALLE 9.00 E ALLE 13.00Nelle qualificazioni del PGS saranno impegnati, tra le donne, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava, e, tra gli uomini, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini, mentre nelle qualificazioni dello slopestyle saranno al via, nel settore femminile, Marilù Poluzzi, e, in quello maschile, Ian Matteoli, Emiliano Lauzi, Leo Framarin e Loris Framarin.Guarda idisu DAZN.