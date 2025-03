Oasport.it - Snowboard, Ester Ledecka torna per i Mondiali e non dà scampo alle rivali in PGS. Azzurre subito fuori

Quando è in gara, vince sempre lei.è la vera dominatrice dello: arriva l’ennesimo alloro iridato per la ceca che oggi si è imposta nel PGS deiin Engadina (Svizzera).Prima volta per un’atleta a medaglia sia nelloche nello sci alpino in una manifestazione iridata nello stesso anno, ma soprattutto, un dominio assurdo per. Dal primo all’ultimo turno, è sembrata quasi non fare fatica sulle nevi svizzere. C’era attesa nel seguire l’ultimo atto, lo scontro diretto contro la campionessa uscente e trionfatrice di tre Coppe del Mondo, la nipponica Tsubaki Miki, ma praticamente la sfida non c’è stata, con la giapponese attardata sin dprime porte.La medaglia di bronzo è andata alla polacca Aleksandra Krol-Walas che, battendo nella Small Final la padrona di casa Ladina Caviezel, conferma il podio agguantato due anni fa in Georgia a Bakuriani.