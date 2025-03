Oasport.it - Snowboard alpino, sei azzurri approdano agli ottavi del PGS dei Mondiali!

Si sono aperti con le qualificazioni dello slalom gigante parallelo i2025 di, scattati in Engadina, in Svizzera: degli ottoal via superano il turno edLucia Dalmasso, Jasmin Coratti, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini, mentre escono di scena Elisa Caffont ed Elisa Fava.Nelle qualificazioni femminili si registra il dominio incontrastato della ceca Ester Ledecka, che rifila distacchi abissali a tutte le rivali, chiudendo con il crono di 1’29?56: la seconda classificata, la nipponica Tsubaki Miki, accusa 3?29 di ritardo. In casa Italia passano il turno Lucia Dalmasso, quinta a 4?40, e Jasmin Coratti, 16ma ed ultima delle qualificate, a 6?11, con quest’ultima che però affronterà proprio la ceca