Snam conti 2024 da record L’utile vola a 128 miliardi

"Chiudiamo ilcon risultati molto positivi, superiori alla guidance, che dimostrano una crescita significativa". Così Stefano Venier, amministratore delegato di, alla conference call sui dati finanziari dell’ultimo anno. Fase contrassegnata da investimenti(2,9di euro) e da una rafforzata capacità sui fronti del Gnl e dello stoccaggio. E questo, sottolinea Venier, "nonostante lo scenario energetico incerto". Se gli investimenti segnano un +31%,netto adjusted, superiore alla guidance, tocca gli 1,28, cioè un +10,4% rispetto al precedente anno. Il Gruppo guidato da Venier ha inoltre registrato una crescita dell’Ebitda adjusted del 13,9%, attestandosi a 2,7di euro. In crescita anche il dividendo, che per il 2025 è stato fissato a 0,2905 euro per azione, +3%, in linea con la dividend policy annunciata.