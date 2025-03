Bolognatoday.it - Slitta al 6 aprile la manifestazione per l’Europa di Bologna e Firenze

Leggi su Bolognatoday.it

Nessuna contrapposizione con il Movimento 5 Stelle ma solo “l'obiettivo è quello di manifestare in tanti, uniti, per una Europa di pace, democratica, per la difesa delle persone e dell'ambiente". È questo l’intento dei sindaci di, Matteo Lepore e Sara Funaro, che proprio per.