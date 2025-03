Internews24.com - Skriniar dimentica Inter e Psg: «Sto benissimo in Turchia, qui mi hanno dimostrato una cosa»

di Redazioneparla al passato die Psg e commenta la nuova avventura in: le dichiarazioni del difensore slovaccoDopo una stagione e mezza complicata al Paris Saint-Germain, Milanha ritrovato serenità e continuità al Fenerbahce. Le parole dell’exdal ritiro della Slovacchia.LE PAROLE – «Mi sento, non salto un allenamento e finalmente gioco con regolarità. Per me era fondamentale ritrovare continuità e ora sono al 100%, senza alcun problema fisico. Sono molto felice di questa scelta. Il Fenerbahce è una società enorme, può competere con i top club europei. Misubito grande fiducia e tutto ciò che ci siamo accordati è stato rispettato. Non è unascontata nel calcio di oggi, quindi sono davvero soddisfatto».IL TECNICO – «Mourinho? E’ una persona incredibile.