Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis ha recuperato: brillante qualifica ai Mondiali! Promossa anche Jole Galli

Le avverse previsioni meteo hanno costretto gli organizzatori a rivedere in maniera massiccia il programma deidi sci freestyle e così lezioni dellosono state anticipate di un giorno: si è scesi in pista oggi pomeriggio in Engadina (Svizzera), per delineare il quadro degli ammessi al tabellone a eliminazione diretta che è stato conseguentemente anticipato di ventiquattro ore e che andrà in scena venerdì 21 marzo a partire dalle ore 11.00.C’era grande attesa per vedere le condizioni di forma di, presentatosi in terra elvetica per difendere il titolo conquistato due anni fa in Georgia. Il fuoriclasse trentino era reduce dalla brutta botta alla schiena rimediata durante la gara-1 di Craigleith e che nei fatti gli aveva impedito di disputare la gara-2 in Canada valida per la Coppa del Mondo.