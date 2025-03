Oasport.it - Skicross: Deromedis a caccia del bis ai Mondiali 2025, Galli per la storia

Una riconferma ed una prima volta. Ambizione è la parola chiave dell‘Italia in vista dei Campionatidi, rassegna in scena questo fine settimana in Svizzera, precisamente in quel di Engadina, all’interno della rassegna iridata dedicata allo sci freestyle. A due anni di distanza dall’ultima edizione di Bakuriani, la squadra azzurra si affiderà principalmente su due profili, grandi protagonisti in Coppa del Mondo: Simonee Jole.Per il nativo di Trento la missione sarà quella di replicare la mastodontica impresa compiuta in Georgia nel 2023. Certo, era certamente un Simone diverso: talentuoso sì, ma pregno di incostanza, capace di passare da prestazioni da outstanding ad altre certamente meno brillanti. Oggi ci troviamo al cospetto di un atleta entrato ormai da mesi in una nuova dimensione, in piena lotta per Coppa del Mondo e con una continuità realizzativa importante.