Unlimitednews.it - Sisma 2016, Lollobrigida “Utilizzo legno in edilizia esempio virtuoso”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “L’della filiera del” innel craterefavorisce “una corretta gestione del bosco, per contrastare il dissesto idrogeologico ma anche per l’economia. Si tratta di unche innanzitutto significa lavoro, si parla di 4mila posti in quelle aree, significa economia, rilancio e sviluppo”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco, a margine della presentazione dell’uso delinnel cratere.xb1/ads/mca1Unlimited News - Notizie dal mondo