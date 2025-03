Liberoquotidiano.it - Sinner, "scelte che destano perplessità". Clamoroso dubbio su Jannik

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tanti i temi toccati da Massimiliano Ambesi nell'ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale YouTube di OA Sport. In primis, ovviamente, il momento di stasi che sta vivendo, costretto allo stop forzato della Wada fino a maggio. Sebbenemantenga sempre un basso profilo, per carattere, è vero che ci sono nuove strategie di comunicazione intorno alla sua figura, dentro e fuori dal campo. Del resto,ha recentemente cambiato manager e questo incide. Lo spiega bene Ambesi che dice: “Il comune denominatore è sempre quello del basso profilo, poi vedremo se ci sarà una svolta e se si deciderà di avere una comunicazione differente, ma quel basso profilo è legato anche al personaggio. Posso capire il dissenso di tanti, ma probabilmente è anche quello che chiede lui e a volte si vedono delle dichiarazioni che rilasciano dellesulle tempistiche piuttosto che del contenuto.