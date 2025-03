Ilveggente.it - Sinner cambia idea: il pit-stop a sorpresa si tinge di rosso

Leggi su Ilveggente.it

Deviazione aper il numero 1 del mondo: Jannikhatoda un giorno all’altro, ecco per quale motivo lo ha fatto.Cinquanta. Tanti sono i giorni che mancano al rientro in campo di Jannik, che tornerà ufficialmente nel circuito in concomitanza, guarda caso, con l’inizio degli Internazionali d’Italia. Il pubblico di casa saprà accoglierlo come merita e come, soprattutto, si confà al numero 1 del mondo, e questo ci fa ben sperare circa lo spirito e le emozioni che lo riaccompagneranno in questo “nuovo” capitolo della sua carriera.: il pit-sidi(AnsaFoto) – Ilveggente.itNuovo perché allo scoccare del Masters 1000 di Roma la vicenda legata al doping sarà, finalmente, alle sue spalle. E allora sì che, dopo un anno con questa spada di Damocle che pendeva sul suo capo, potrà riavvolgere il nastro e ricominciare daccapo.