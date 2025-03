Iltempo.it - Sinistra ferma a un secolo fa. Cerno: chi difende Spinelli sta con Giorgia

Leggi su Iltempo.it

Lain trance, che quando incrociaMeloni nei Palazzi è convinta di vedere Benito Mussolini, e che ha tarato il proprio orologio biopolitico a circa unfa, mentre il mondo brucia non dibatte in Parlamento del Consiglio europeo, del riarmo (scusatemi se non lo chiamo Defense ma odio il woke sempre e comunque), della trattativa che Trump sta cercando di portare avanti con Putin e Zelensky, bensì di Ventotene. Al grido «vergogna» abbandona l'Aula perché la premier ha letto alcuni passaggi bolscevichi contro la proprietà privata e inneggianti la dittatura sovietica contenuti nel famoso Manifesto che per comodità noi consideriamo scritto solo da Altieroed Ernesto Rossi, citando i liberali e il Partito d'Azione che immaginavano l'Europa come l'orizzonte capace di superare gli Stati nazionali che avevano portato alle dittature e alla seconda guerra mondiale.