Sincronizzare un iPhone con Android senza perdere nulla

Questa guida non è solo per chi ha necessità di passare da una uno smartphone(o viceversa) conservando tutti i dati, ma anche per chi ha due telefoni (oppure un tableted un), per usare entrambi i dispositivi e tenere tutto in ordine e aggiornato: contatti, foto, messaggi e altro.uncon unpuò sembrare complicato, ma con i giusti strumenti e qualche trucchetto semplice, si può fare. iOS (il sistema operativo dell'(sistema operativo di quasi ogni smartphone che non è) sono molto simili, ma due mondi diversi, non compatibili, uno di Apple col suo ecosistema chiuso, l'altro di Google più aperto e personalizzabile. Non importa quale preferisci: se hai foto, contatti o documenti su une vuoi usarli su un dispositivo(o viceversa), la sincronizzazione è la soluzione.