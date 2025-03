Ilfattoquotidiano.it - “Sii un bugiardo o non verrai assunto”: i consigli dell’esperta per avere successo durante un colloquio di lavoro fanno discutere

Mentireundi? A prima vista sembra un controsenso, ma potrebbeun risvolto positivo. La creator Isobelle Panton, esperta in risorse umane, ha recentemente scatenato un acceso dibattito online su questo argomento. In un video che ha totalizzato oltre 2 milioni di visualizzazioni su TikTok, Panton ha detto: “Sii uno non”. Il primoo? Rispondere al motivo della ricerca di un nuovocon una frase come: “Sto cercando nuove opportunità di sviluppo”.Un altroo riguarda la gestione delle altre offerte di. Panton ha suggerito di mentire riguardo al numero di proposte ricevute, affermando: “Se pensano che tu abbia più opzioni, ti percepiranno come un talento più prezioso. Non far finta che questo sia l’unicoche farai, anche se è ildei tuoi sogni, perché trasmette un’aria di disperazione“.