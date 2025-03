Anteprima24.it - Sigilli ad una azienda inquinante e senza autorizzazioni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante fosse specializzata nella produzione di porte e finestre, non avrebbe avuto i requisiti necessari per operare. Inoltre, l’avrebbe immesso illecitamente nella pubblica fogna i reflui prodottii necessari trattamenti. Per questo motivo a Nola i carabinieri del nucleo forestale di Marigliano hanno posto iad una ditta che operava nei pressi del lagno denominato Gaudio. L’, stando agli accertamenti fatti dai militari dell’Arma, nonostante la predi svariati macchinari per il taglio, la saldatura e la verniciatura dell’alluminio, di fatto avrebbe operatoi necessari titoli autorizzativi, convogliando in atmosfera ingenti quantitativi di materiale. Inoltre, i reflui industriali, unitamente alle acque che venivano a contatto con i rifiuti (come catrame e asfalto) che erano abbandonati sul piazzalele, sarebbero confluitialcun trattamento nella fognatura, determinando un rischio di contaminazione del lagno.