Siamo pronti a fiorire | all’Azienda Agricola di Castel di Guido l’evento per riscoprire il contatto con la natura

Fiumicino, 20 marzo 2025 – “”: è il nome delche si terrà il 23 marzo presso l’Aziendadidi, in via G. Sodini 67, dove sarà presente il mercatino di prodotti tipici e artigianato locale. Il programmaore 10:00 visita guidata all’Oasi Lipu “Voli senza frontiere” e laboratorio creativo di primavera per bambiniore 11:30 visita guidata all’Oasi Lipu “Voli senza frontiere”ore 12:00 “Pompieropoli” a cura dell’A.N.WWF.Cdie visita guidata al museo della Civiltà Contadinaore 14:30 “Pompieropoli” a cura dell’A.N.WWF.Cdiore 15:00 laboratorio creativo di primavera per bambini e visita guidata al museo della Civiltà Contadinaore 16:00 meditazione camminata a cura dell’associazione “Madre Terra”.La giornata sarà un’occasione da non perdere perilcon lae con il nostro territorio, in concomitanza con il risveglio della primavera.