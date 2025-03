Ilrestodelcarlino.it - Si parla di guerra e pace al circolo Arci di Borella

Cesenatico oggi ospita un incontro della rassegna dedicata a temi di carattere storico, scientifico e archeologico. L’appuntamento è questa sera, alle 20.45, nel salone del, dove in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo ed il patrocinio del Comune di Cesenatico, sarà affrontato l’argomento "Lasi ferma costruendo la". Il relatore Raffaele Barbiero del Centro per laForlì, partirà dall’articolo 11 della Costituzione italiana, dove è scritto che "L’Italia ripudia lacome strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", e dall’enciclica "m in Terris" di Papa Giovanni XXIII che in sei parole spiega tutto: "Laè aliena alla ragione". È un tema di grande attualità, visto che negli ultimi tempi viviamo diversi conflitti, tra i quali lain Ucraina e lain Medio Oriente.