Si oppone al ricovero e picchia l’infermiere del Pronto soccorso

Ancora un’aggressione agli operatori delnella notte tra martedì e ieri all’ospedale di Circolo di Varese. Arrestato un sessantenne – invalido e con gravi patologie – per aver colpito con pugni al torace un infermiere, provocandogli ferite guaribili in tre giorni. Il sessantenne residente a Bisuschio è arrivato al presidio varesino accompagnato in ambulanza, dopo essere statoper un malore in casa, ed è stato preso in carico con una trentina di minuti d’attesa, quindi in seguito alla valutazione delle sue condizione gli è stata comunicata la necessità del. A questo punto il paziente si è opposto e ne è nata una discussione durante la quale ha sferrato dei colpi contro. Di fronte al comportamento violento del paziente è subito partita la chiamata alla polizia di Stato.