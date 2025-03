Lanotiziagiornale.it - “Sì ai negoziati ma sotto le bombe”, Netanyahu alza il su con Hamas

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Saltati inella Striscia di Gaza, è tornata la guerra e con essa anche il consueto scambio di accuse trae il primo ministro di Israele Benjaminsu chi abbia fatto naufragare le trattative. Per Bibi, l’unico responsabile è il gruppo terroristico, che “non ha accettato la proposta per il prolungamento del cessate il fuoco”.Tuttavia, le condizioni poste da Israele – che non prevedevano il ritiro delle truppe dalla Striscia né la possibilità di stabilizzare la tregua in modo definitivo – sono state più volte definite inaccettabili da. Il gruppo, invece, sostiene di voler proseguire sugli accordi già presi a inizio gennaio, che, almeno in teoria, avrebbero dovuto portare alla seconda fase del cessate il fuoco.L’ultimo botta e risposta è iniziato con, che ha respinto la proposta palestinese di fermare i raid sulla Striscia di Gaza e riprendere i, affermando che d’ora in poi “isi farannole”.