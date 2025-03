Ilrestodelcarlino.it - Shopping nel distretto. Chanel si mette ai piedi le creazioni di Grey Mer

In tempi dominati dall’incertezza, è opportunore al sicuro la propria filiera produttiva: devono esserne convinti anche i vertici della maison parigina, uno dei brand più riconoscibili e amati nel panorama mondiale della moda. Da qualche anno, infatti, il colosso fondato da Cocosta facendo incetta di fabbriche del ‘made in Italy’, con l’obiettivo di garantirsi l’autosufficienza: è ora il turno diMer, calzaturificio storico di San Mauro Pascoli. Secondo quanto pubblicato ieri dalla stampa di settore,ha rilevato il 70% delle quote sociali diMer, mentre il restante 30% è rimasto in mano alla famiglia Alessandri, tuttora coinvolta nella gestione della società. Al timone del calzaturificio, fondato da Luciano Alessandri nel 1980, ci sono le figlie Perla, Margherita e Antonia: Perla è l’amministratrice delegata; Margherita segue la produzione assieme al padre e Antonia si occupa di comunicazione e welfare aziendale.