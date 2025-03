Serieanews.com - Shock Roma, che sentenza: potrebbe essere stata l’ultima partita di Dybala

, adesso il futuro diè un rebus: quella contro il Cagliariin giallorosso. Il comunicato è una doccia fredda, chedi(Foto: LaPresse) – serieanews.comC’è un momento preciso in cui il rumore dello stadio si spegne. Succede quando vedi un giocatore che ami portarsi la mano dietro la coscia, mentre il suo sguardo si abbassa e ti è chiaro che qualcosa non va. Quando succede a Paulo, lo capisci subito che non sarà una passeggiata. E infatti, non lo è. Anzi, stavoltamolto più di un semplice infortunio.Laha comunicato la notizia che nessuno voleva leggere: “sarà operato”. Una frase secca, chirurgica. Non ci sono spiragli o mezze misure. Il tendine semitendinoso della coscia sinistra si è rotto.