Dayitalianews.com - Shock a Osimo: Massimiliano Trozzi trovato morto nell’azienda di famiglia: aveva 45 anni

Leggi su Dayitalianews.com

questa mattina, 20 marzo, a San Biagio. È stato, 45, titolare della Fraber, storica azienda di pelleteria e presidente del Camerano Calcio. Dalle prime notizie, sembra che a fare la scoperta sia stata la madre che avrebbesenza vita il figlio,di. Le prime ipotesi sulla morte: possibile un maloreSul posto è arrivato il personale del 118, ma per il giovane imprenditore non c’è stato nulla da fare: si tratterebbe di un malore fatale, anche se sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Dolore per la scomparsa del giovane Masimilianoche sconvolge la realtà del mondo dell’imprenditoria ma anche quello dello sport:, era, infatti, un grande appassionato di calcio e ha guidato, da presidente, diverse società di calcio a 5, tra cui Tre Colli Montesicuro e Bftm Numana Cameranense, arrivando fino alle categorie nazionali.