Bollicinevip.com - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati insieme: esplode la passione tra loro al GF

siriconciliati al Grande Fratello, cosa sidettiNuovo confronto a cuore aperto tra, trionfa l’amore al Grande FratelloLarottura sembrava ormai definitiva dopo ciò che avevano detto l’uno nei confronti dell’altra nei giorni scorsi al Grande Fratello, ieri sera peròhanno sorpreso tutti con lariconciliazione.Mentre erano in giardino siconfrontati a cuore aperto e non hanno potuto fare a meno di ammettere cheancora innamorati. Al gieffino l’ex velina di Striscia la notizia ha detto: “Miinnamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo, l’odio è una forma d’amore”. La ballerina si è anche scusata per aver detto tante cattiverie sul suo conto che in realtà non pensava.