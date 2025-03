Bergamonews.it - Sfilata di Mezza Quaresima: tutte le modifiche e le limitazioni al traffico domenica a Bergamo

Un appuntamento amatissimo dai bergamaschi, dai più piccoli fino agli adulti: ladiattira sempre in centro città migliaia di persone, tra carri, gruppi folcroristici e maschere che ogni anno sanno stupire per accuratezza e fantasia.23 marzo alle 15 partirà la grande, con la conferma del tragitto dello scorso anno. Dopo la partenza da piazzale Marconi e percorso una parte di Viale Papa Giovanni, lasvolterà a sinistra in Via Paleocapa, indi svolta a destra su via Giorgio e Guido Paglia, giunta all’altezza di Via Tiraboschi lasvolterà a destra e percorrerà la via sino a Porta Nuova, quindi percorrerà ancora un pezzo di Viale Papa Giovanni XXIII sino all’incrocio di Piazza Vittorio Veneto, quindi svolta a sinistra su piazza Matteotti, Via XX Settembre, largo Rezzara, Piazza Pontida, Via Broseta sino all’incrocio con Via Palma il Vecchio.