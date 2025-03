Iltempo.it - SFASCIA ITALIA Tricolori da sindaco per mascherare la piazza politica (coi soldi dei romani)

Chi organizza si chiedevano i giornalisti nei giorni prima della famigerataper l'Europa? Il quotidiano Repubblica che ha lanciato l'appello? Il Pd che se ne è servito alla grande, dopo lo scivolone di Strasburgo? Forse la Cgil che ha una radicata expertise nel settore? Darà un contributo anche Nicola Fratoianni, che magari nel frattempo ha venduto la sua Tesla? Niente da fare, ottenere informazioni impossibile, nessuno sa niente. Poi a distanza di qualche ora dalla manifestazione lanciata da Michele Serra ed organizzata sabato scorso a Roma, l'arcano si è scoperto. Pace sì, ma soprattutto gratis. O meglio a spese dei contribuenti. Paga Zetema, società al 100% del Comune di Roma. Un conto abbastanza salato: oltre 270mila euro di denaro pubblico per palco, impianti, luci, servizio medico, i laccetti dei badge per l'organizzazione e in alcuni casi perfino i biglietti del treno e l'alloggio per gli ospiti.