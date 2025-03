Quotidiano.net - Servizi finanziari, in Italia aumenta la presenza delle donne in ruoli di leadership

Roma, 20 marzo 2025 – Il settore deiè all'avanguardia, nel nostro Paese, sufemminile e riduzione del gender pay gap: è in crescita, infatti, laindi(presidenti dei consigli di amministrazione o di comitati endoconsiliari), passata dal 42,9% del 2021 al 44% nel 2024. È quanto emerge dall’analisi appena rilasciata da EY (multinazionale deiprecedentemente nota come Ernst & Young), dal titolo "EY European financial services boardroom monitor": il report monitora semestralmente l'esperienza, la formazione e le competenze dei membri dei consigli di amministrazioneistituzionie e assicurative comprese nell’Msci European financials index.al terzo posto in Ue dopo Francia e Spagna Con il 43,1% dinei Cdasocietà quotate che operano nel settoreo, l’è seconda soltanto a Francia (47,9%) e Spagna (45,1%) per quanto riguarda la rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione.