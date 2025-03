Sport.quotidiano.net - Serie C. La Getby in vetta alla classifica. Arriva lo scontro con Macerata

Seconda fase dei campionati con le squadre suddivise in poule promozione e poule salvezza. Partiamo dpoule promozione maschile dove laFermo vola in, grazie al successo 3-1 in casa della Travaglini Ascoli e a tre giornate dfine ha un vantaggio di tre punti nei confronti della Pvolo. La prima inotterrà direttamente la promozione diretta in B e proprio nel prossimo weekend ci sarà loal vertice con i maceratesi in casa,Palestra del Coni alle 17,30. Con un successo la promozione sarebbe ipotecata per i fermani. In terza piazza la Yuasa Battery, sconfitta nell’ultimo turno in casa della Frezzotti Trasporti ma in pienissima corsa per i playoff finali. Passando al settore femminile nella poule promozione è protagonista anche lavolo Fermo che nell’ultimo turno è stata sconfitta 3-2 in trasferta a Pesaro al termine di un match infinito.