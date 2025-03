Calciomercato.it - Serie A: svolta Italiano, allenerà una big

Vincenzodal Bologna ad una big? La stagione del club emiliano ha confermato le qualità dell’allenatore ex Fiorentina e Spezia che a fine anno potrebbe già salutare i rossoblu per approdare in una bigA: Vincenzosulla panchina di una bigVincenzoè tra gli allenatori più ambiti per la prossima stagione. Il pokerissimo rifilato alla Lazio in campionato prima della sosta ha acceso i riflettori sulla figura di. Il tecnico, arrivato al Bologna per raccogliere la difficile eredità di Thiago Motta, dopo un inizio di stagione altalenante ha trovato la quadra riportando la squadra di Saputo ai margini della zona Champions League.Con 52 punti in classifica, il Bologna è oggi al 4o posto e momentaneamente in Champions League, un traguardo difficilmente immaginabile ad inizio campionato quando erano in tanti a non credere in una seconda impresa.