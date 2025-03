.com - Serie A Futsal / Final Eight di Coppa Italia, il PalaTriccoli ha emesso i suoi verdetti: ecco le quattro semifinaliste

Primi due giorni show a Jesi. Restano in corsa Ecocity Genzano, Meta Catania, Don Peppe Napoli e Feldi EboliJesi, 20 marzo 2025 – Due giorni di grande, emozioni alle stelle eche ne dovrà mostrare di migliori nel week-end alle porte. Il tappeto rosso delle Marche verso il maxievento si è esteso fino ai primiappuntamenti conclusosi nella serata odierna. LadelladiA, attraverso iquarti disputati tra ieri ed oggi ha decretato lesquadre che si contenderanno il trofeo. Saranno Ecocity Genzano-Meta Catania e Don Peppe Napoli-Feldi Eboli le due semii della 39ª edizione della.Nella prima giornata, andata in scena ieri 19 marzo, l’Ecocity ha eliminato il Sandro Abate al termine di un match spettacolare, mentre la Meta Catania ha avuto bisogno della lotteria dei rigori per piegare una Roma 1927 mai doma.