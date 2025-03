Rompipallone.it - Serie A, arriva la pessima notizia: lesione al crociato, stagione finita

Leggi su Rompipallone.it

Un infortunio accorso nell’ultima giornata costa caro alla squadra che dovrà fare a meno di lui per tutta laEccoci qui, siamo entrati nel vivo delle battute finali del campionato diA e il clima si fa incandescente. A nove giornate dal termine, tolto il Monza che ormai è fuori dai giochi – staccato di 10 punti dal Parma quartultimo e con un piede e mezzo inB – tutte le posizioni che contano sono ancora un rebus. È una di quelle fasi dellain cui ogni gol, ogni punto, può valere una fortuna, e i tifosi da Milano a Napoli, da Roma a Como, trattengono il fiato con il cuore in mano.La lotta è aperta su tutti i fronti. In cima alla classifica, Inter e Napoli si giocano lo Scudetto in un testa a testa da capogiro, mentre per il quarto posto – quello che profuma di Champions League – è bagarre vera: Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina sono pronte a darsi battaglia senza esclusione di colpi.