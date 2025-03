Quotidiano.net - Sergio Mattarella elogia le professioni infermieristiche al Congresso Nazionale

"L'opportunità mi è grata per esprimere la riconoscenza della Repubblica per il contributo dellealla salute degli italiani in occasione della drammatica pandemia che ha colpito il mondo, così come per ribadire il valore di ogni azione diretta a contrastare gli inaccettabili episodi di aggressione e vandalismo avvenuti nei confronti degli operatori". E' uno dei passaggi del messaggio del Capo dello Stato, in occasione del"Infermiere - Innovazione, sfide e Soluzioni", al Presidente della Federazionedegli Ordini delle, Barbara Mangiacavalli.