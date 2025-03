Amica.it - Serena Rossi: «”SereNata a Napoli” è un atto d’amore per la mia città»

(askanews) – Si chiamata a Napoli – Notturno di musica e parole ed è un grande omaggio alla sua, il primo spettacolo teatrale cheha ideato e interpreta e che dal 22 marzo, partendo dal Teatro Colosseo di Torino, porterà in giro per l’Italia fino a settembre. «È und’amore, uno spettacolo pieno di sentimento, nei confronti della miache è una sirena, è Partenope che si è lasciata morire d’amore perché non corrisposta da Ulisse, quindi con questo pretesto inizia un viaggio musicale in cui cercheremo di svegliare questa sirena e di ricordarle che di morire non vale mai la pena, né per guerra, né per amore né per Ulisse».Uno spettacolo spiega l’attrice, conduttrice e cantante, che racconta Napoli attraverso i suoi momenti storici, le sue bellezze, i sentimenti dei napoletani e il loro modo di vivere le emozioni.