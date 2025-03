Dilei.it - Serena Rossi moderna regina delle favole: l’abito e l’hair look incantano sul red carpet

Dopo un’attesa che è parsa interminabile, scandita come di consueto da inarrestabili quanto velenosissime polemiche prematuramente sorte, oggi in tutti i cinema italiani è finalmente approdata l’incantata nuova trasposizione cinematografica del primo lungometraggio animato in assoluto della Disney: Biancaneve. Nel cast vocale italiano a prestare la sua voce allaCattiva, impersonata sul grande schermo dalla magistrale Gal Gadot, èed è stata proprio lei la grande protagonista sul redalla prima del film, in quel di Milano.è la nostra veraCattiva: ilda Villain alla prima del filmVoce cantante di Grimilde, colei più nota al mondo comeCattiva, antagonista di Biancaneve,ha fatto la sua entrata trionfale rubando ad ogni presente la scena alla première di Milano.