Serbia la crisi politica e sociale rischia di bloccare i Balcani?

Questa volta la querelle trae Kosovo non c’entra. Belgrado sembra essere finita in una spirale di caos, dopo che il Parlamento ha preso atto delle dimissioni del governo e dopo che il presidente Aleksandar Vucic ha aperto ad un suo passo indietro per la questione del cannone acustico. Le piazze del Paese ribollono a seguito della maxi adunata di cinque giorni fa che ha visto sfilare almeno 100mila persone, per contestare la corruzione che, verosimilmente, ha provocato l’incidente di Novi Sad dello scorso novembre, che ha causato 15 morti. Il tema vero tocca il contesto generale di alta tensione che resta in aree come Bosnia e Kosovo, il momento di complessità per via del dossier Ucraina e dei programmi sulla difesa, a fronte dei quali il costonecodi sommare altra destabilizzazione.