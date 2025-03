Gamberorosso.it - “Senza il mercato Usa il settore vitivinicolo è finito”. L’allarme del Comitato europeo delle aziende vitivinicole

Leggi su Gamberorosso.it

È corsa contro il tempo per fermare la guerra commerciale tra le due sponde dell’Oceano. L'ultima mossa di Bruxelles è quella di rinviare a metà aprile i contro dazi verso gli Stati Uniti nella disputa su acciaio ed alluminio. Nella lista rientra anche il whisky americano che tanto aveva fatto infuriare Trump, tanto da annunciare tariffe aggiuntive del 200% sul vino. Un temporeggiamento strategico da parte dell'Unione europea che, però, rimette tutto nelle mani del tycoon a cui, a questo punto, spetterebbe la prima mossa. Intanto, a Bruxelles il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il commissarioper il Commercio Šef?ovi? con cui ha fatto il punto sulla strategia europea, ribadendo la priorità di uno stretto coordinamento a livelloin un’ottica non escalatoria sulla materia dei dazi, mantenendo aperto il dialogo con l’Amministrazione statunitense per arrivare a soluzioni equilibrate tra le due parti.