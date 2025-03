Ilrestodelcarlino.it - Sentieri, ambiente e gastronomia. Forum per lo sviluppo turistico

Domani a Cagli alle 17 nella sede dell’Unione Montana del Catria e Nerone si parlerà ditisca e di tutto quello che è collegato: escursioni,, accoglienza turistica, ristorazione. "Il tema indicato: “stica,. Opportunità turistica“, esplicita in maniera chiara che l’intento è quello di confrontarsi al fine di promuovere un’azione sinergica di enti, associazioni, cittadini sulle possibilità economiche e turistiche – spiega Stefano Mei segretario dell’Udc di Cagli che organizza l’evento – i, i cammini che in questi anni sono una riscoperta che attira un sempre maggior numero di persone meritano una attenzione che può essere un volano per attrarre un sempre maggior numero di persone ed attivare anche risvolti economici in particolare per i settori turistici e della ristorazione".