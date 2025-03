Justcalcio.com - Sentenza di separazione: fra Icardi e Wanda Nara è finita e l’ex Inter si sfoga sui social | Serie A

Mauro Icardi e Wanda Nara sono tornati a Milano e in questi giorni i due si sono dovuti trovare uno di fronte all'altra in tribunale per porre ufficialmente fine al loro matrimonio.